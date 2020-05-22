Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 22 мая, ослабил официальный курс гривны на 18 копеек - до 26,7699 грн за доллар против 26,5854 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4616 грн за евро против 29,1403 грн за евро днем ранее.