В Украине уже более 20 тысяч заболевших коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 824 случая;
Волынская область — 740 случаев;
Днепропетровская область — 859 случаев;
Донецкая область — 141 случай;
Житомирская область — 607 случаев;
Закарпатская область — 1003 случая;
Запорожская область — 401 случай;
Ивано-Франковская область — 1268 случаев;
Кировоградская область — 460 случаев;
г. Киев — 2522 случая;
Киевская область — 1344 случая;
Львовская область — 1240 случаев;
Луганская область — 43 случая;
Николаевская область — 277 случаев;
Одесская область — 814 случаев;
Полтавская область — 266 случаев;
Ровенская область — 1323 случая;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1105 случаев;
Харьковская область — 866 случаев;
Херсонская область — 173 случая;
Хмельницкая область — 299 случаев;
Черновицкая область — 2905 случаев;
Черкасская область — 383 случая;
Черниговская область — 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016