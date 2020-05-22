В Украине уже более 20 тысяч заболевших коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 824 случая;

Волынская область — 740 случаев;

Днепропетровская область — 859 случаев;

Донецкая область — 141 случай;

Житомирская область — 607 случаев;

Закарпатская область — 1003 случая;

Запорожская область — 401 случай;

Ивано-Франковская область — 1268 случаев;

Кировоградская область — 460 случаев;

г. Киев — 2522 случая;

Киевская область — 1344 случая;

Львовская область — 1240 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 277 случаев;

Одесская область — 814 случаев;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1323 случая;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1105 случаев;

Харьковская область — 866 случаев;

Херсонская область — 173 случая;

Хмельницкая область — 299 случаев;

Черновицкая область — 2905 случаев;

Черкасская область — 383 случая;

Черниговская область — 119 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.