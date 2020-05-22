Как на подопытных кроликах: сомнительный препарат «Амизон» испытают на больных с коронавирусом

В ряде больниц Украины начались клинические исследования отечественного препарата «Амизон Макс» в качестве лекарства от коронавирусной инфекции. Решение об испытании сомнительного препарата производства компании «Фармак» приняло Министерство здравоохранения Украины, сообщают #Буквы.
До сих пор клинические исследования этого препарата проводились лишь на малых группах до 100 человек. Несмотря на то, что «Амизон» выпускается с 1996 года, он не сертифицирован за пределами бывших стран СССР, не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и не упоминается в специализированных зарубежных изданиях, а публикации в отечественных носят заказной характер.
Препарат содержит йод и изначально позиционировался как ненаркотический анальгетик. В середине 2000-х ему начали приписывать противовоспалительные, жаропонижающие и иммуномодулирующие свойства. Кроме того, «Амизон» якобы выводит из организма токсины и защищает печень.
В Украине он продается по цене 80-90 гривен за блистер из 10 таблеток. Врачи выписывают этот препарат сомнительного качества вместе с другими препаратами при лечении гриппа и ОРВИ, указывая, что он замедляет развитие вируса в организме. При этом, как отмечается, это обычное плацебо.
Напомним, киевская компания «Фармак» принадлежит одной из самых богатых женщин Украины Филе Жебровской.
С началом пандемии коронавируса в Украине прогремел скандал с еще одними псевдолекарствами. Компания «Экофарм» пыталась подсунуть медучреждениям и органам власти спиртовую настойку двух травок «Протефлазид». Дошло до того, что мэр Львова Андрей Садовой публично заявил, что вернет компании-производителю всю партию лжепрепарата, предоставленного якобы в качестве гуманитарной помощи.
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