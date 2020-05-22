В Украине перенесли аттестацию врачей

Министерство здравоохранения подписало приказ о переносе аттестаций в 2020 году на проверку знаний и практических навыков по присвоению или подтверждению звания «врач-специалист», «провизор-специалист» на период карантина.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подписан приказ, по которому все медицинские работники, задействованные в оказании медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня», — сообщила Микичак.

Она также отметила, что 21 мая Министерство подписало приказ, которым утвержден табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц. «Это позволит регламентировать и обеспечить каждое приемное отделение надлежащим медицинским оборудованием», — добавила Микичак.

По состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20 148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.