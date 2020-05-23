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В США хотят создать свою альтернативу ВОЗ

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В США хотят создать свою альтернативу ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания в Госдепартаменте отдела, который будет заниматься глобальными мерами реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Как отмечает издание, идея создания специального подразделения внутри внешнеполитического ведомства возникла на фоне отсутствия согласованности различных организаций страны в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, новый отдел американского дипведомства отчасти будет дублировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взносы в которую США приостановили до проведения оценки ее роли в сокрытии данных о распространении инфекции. Трамп не раз критиковал работу ВОЗ, отмечая, что структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае.

«В соответствии с предложенной инициативой Госдепартамент назначит координатора, который будет наблюдать практически за каждым аспектом подготовки к пандемиям и реагирования на них: от распределения вакцин и медицинских препаратов по всему миру до разработки современных протоколов для предотвращения распространения вспышек инфекционных заболеваний», — пишет издание. По данным Politico, возглавить подразделение в случае его учреждения может координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

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Подчеркивается, что планы администрации могут вызвать недовольство со стороны Агентства США по международному развитию (АМР, организации в структуре Госдепа, деятельность которой направлена на оказание невоенной помощи другим странам), ведь создание нового отдела лишит АМР значительной доли влияния и финансирования. Некоторые решения этого агентства — например, отправка медицинских товаров в другие страны на фоне их нехватки в Соединенных Штатах — ранее критиковались рабочей группой, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом.

США, ВОЗ
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