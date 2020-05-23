Четыре страны ЕС раскритиковали план Меркель и Макрона по выходу из коронакризиса

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды раскритиковали инициативу лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона — по выходу Европейского союза из коронакризи. Речь идет о создании фонда в 500 млрд евро для восстановления экономики ЕС после пандемии.
Об этом сообщает DW.
Так называемая «экономная четверка» представила сегодня свое предложение на противовес франко-немецкой инициативе.
В проекте предложения говорится о том, что страны поддерживают идею создания фонда для восстановления европейской экономики, но хотят ограничить эту финансовую помощь до двух лет.
Также страны «экономной четверки» выступают против введения общего долга и увеличения бюджета Евросоюза.
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