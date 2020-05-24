В России заболели коронавирусом еще 8,6 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8 599 за сутки, это рекордно низкий прирост с 1 мая.

Суточный рост числа новых случаев заражения коронавирусом снизился до 2,6%.

В России за неделю выявили почти на 10 тысяч случаев заражения коронавирусом меньше, чем за предыдущие семь дней.

Число выписанных пациентов с коронавирусом в РФ достигло 113 299.

Также в России зафиксировано самое большое число летальных исходов из-за коронавируса за сутки - 153, всего умер 3 541 человек.

Рост числа заразившихся коронавирусом в России за неделю снизился с 34,4% до 22,3%.