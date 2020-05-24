Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года.

Об этом свидетельствуют исследования учёных из Сингапурского университета технологий и дизайна, сообщает New York Post.

«Мир может рассчитывать на то, что пандемия исчезнет в декабре», - говорится в сообщении.

В США конец борьбы с коронавирусом прогнозируют на сентябрь.

Как отмечает издание, в Сингапурском университете технологий и дизайна исследователи используют искусственный интеллект для постоянного обновления своих диаграмм «жизненного цикла» пандемии по странам мира.

В конце апреля их прогнозы показывали, что в США не будет вируса 20 сентября, а в Великобритании — конец коронавирусу наступит уже 27 августа. Но с тех пор ученые удалили графики со своего веб-сайта, опубликовав заявление об отказе от ответственности, подчеркнув, что исследование проводилось исключительно в образовательных целях и может содержать ошибки.

Ученые университета предупреждают, что их результаты постоянно развиваются и неточны, и что их прогнозы не должны приводить к поспешному сворачиванию ограничительных мер по всему миру.

«Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых прогнозируемых датах окончания (пандемии - ред.), опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль, и вызвать распространение вируса», - сказали они.

По состоянию на утро 24 мая в мире зафиксировано 5 407 414 случаев коронавируса, 2 247 963 человека выздоровели и 344 025 погибли. За последние сутки в мире было обнаружено 9 464 новых случаев.