Белый дом планирует очный саммит «семерки» на конец июня

США планируют провести очный саммит лидеров «семерки» (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) в конце июня. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

«Очный саммит „семерки“ пройдет, мы полагаем, что он состоится, в конце июня. Мы подошли очень близко к пику (распространения коронавируса — Ред.). Если ситуация позволит, саммит состоится, — сказал О’Брайен. — Я думаю, что лидеры хотят встретиться лично, а не через видеоконференцию. Президент Трамп разослал приглашения, и есть хорошая реакция».

По его словам, участники планируемой встречи будут протестированы на наличие коронавируса. «Мы обеспечим безопасную среду, если лидеры прибудут к нам», — добавил помощник президента. О’Брайен подтвердил, что речь идет именно о конце июня. «Мы рассматриваем конец июня, поскольку надо учитывать логистику прибытия такого числа лидеров, вопросы безопасности и планирования этого мероприятия», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 мая он обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону организацию саммита в ближайшее время.

20 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона.