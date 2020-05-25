Трамп заявил, что Россия и Китай не хотят его победы на выборах

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай не хотят его победы на президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью Full Measure.

По словам Трампа, его российский коллега Владимир Путин несмотря на то, что хорошо к нему относится, не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок.

"Я — худшее, что случалось с Россией, Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но, возможно, он не хочет, чтобы я выиграл. Но, думаю, он хорошо ко мне относится. Уверен, что он не хочет моей победы", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что его победы на выборах не хочет и Китай. Причины он не уточнил.