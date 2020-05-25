Компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы на восстановление

Американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, вероятнее всего, будут восстанавливаться в течение минимум нескольких лет после падения цен на энергоносители на мировых рынках. Такая оценка приводится в материале, опубликованном в воскресенье в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

Как полагают опрошенные журналистами эксперты и представители отрасли, указанные компании не смогут в ближайшее время вернуться к прежним объемам добычи в свете падения спроса, вызванного пандемией нового коронавируса.

«Вероятнее всего, пройдут годы прежде, чем они вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет», — отмечается в публикации. В ней констатируется, что это, в частности, обусловлено имевшим место значительным сокращением капитальных расходов в данной сфере.

Согласно оценкам издания, 15 крупнейших в США компаний, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, сократили в среднем на 48% свои бюджеты на разработку новых месторождений. Как подчеркивается в материале, по оценкам исследовательской компании Wood Mackenzie, «без выделения средств на новые скважины объемы добычи многих компаний в течение одного лишь года снизятся на 30-50%».

Как отметил известный американский эксперт в энергетической сфере Дэниел Ергин, являющийся одним из основателей аналитического агентства IHS Markit, для американских компаний, добывающих сланцевую нефть, «показатели за февраль были пиковыми». Согласно его прогнозу, летом следующего года суммарные объемы добычи нефти в США составят около 9 млн баррелей в сутки, позже они вырастут примерно до 11 млн баррелей в сутки. Как констатируется в публикации, Министерство энергетики США ранее ожидало, что в начале 2021 года объемы добычи нефти в стране достигнут примерно 13,5 млн баррелей в сутки.

Ергин полагает, что даже в случае роста цен на энергоносители американские финансовые компании в последующие годы будут гораздо менее охотно вкладывать средства в добычу сланцевой нефти, чем прежде.