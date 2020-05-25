«Нафтогаз» в июне снизит цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» в июне 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 20,7% (на 849,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца — до 3 тыс. 255,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х «дочек» НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 19% (на 896,4 грн) — до 3 тыс. 818,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).