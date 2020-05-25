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Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси
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Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси

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Лукашенко призвал готовиться ко второй волне пандемии в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об улучшении ситуации с распространением коронавируса в республике, но призвал серьезно готовиться ко второй волне пандемии. Об этом он сказал в понедельник на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

«Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Тяжелых меньше стало, видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та, но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться, никто не знает, когда она придет». По его словам, если это произойдет осенью или зимой, то надо успеть к этому «серьезно подготовиться». «А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости в Минске и Витебске, а также некоторое снижение инфицированных в Минской области, неплохую обстановку в Могилевской области. «На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — сказал глава государства. По его словам, основываясь на развитии ситуации, уже в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля.

«Если так, то у нас останутся только две области — Брестская и Гомельская, — которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то», — сказал глава государства.

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В Беларуси зарегистрированы более 36 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19. Последние недели в Беларуси регистрируется ежедневный прирост подтвержденных случаев коронавируса по 900 и более человек. Карантин не введен. В Минздраве заявляют о том, что страна находится на плато, а вскоре заболеваемость должна пойти на спад.

Беларусь, коронавирус
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