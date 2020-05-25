В Украине вернулись к работе 69% ресторанов

Украинский бизнес начинает выходить из карантина — с апреля количество активных вакансий увеличилось почти на 30%, а водители сейчас ездят на 30% больше, чем они это делали до карантина.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что сейчас на портале Work.ua 31 900 активных вакансий, а до начала карантина было 54 000 вакансий.

В то же время по количеству новозарегистрированных ФОПов Украина почти вернулась к докарантинным показателям — зарегистрировалось 4 775 предпринимателей.

Относительно ресторанов, то сейчас в Украине работает 69% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина.

Но обороты индустрии общественного питания восстанавливаются не так быстро — сейчас они вернулись только к показателю в 51%.

«Сейчас водители ездят на 30% больше, чем они это делали до карантина. Активность пешеходов почти восстановилась на 90% по отношению к докарантинним показателям», — добавили в Опендатабот.