В НАПК рассказали об очередности проверки деклараций топ-чиновников

Декларации чиновников, которые будут заполнены последними, проверят в первую очередь.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напоминает, что декларацию за 2019 год необходимо подать до 1 июня. Так, последний день для подачи декларации — 31 мая. НАПК обращает внимание, что декларации чиновников, которые будут поданы в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ранее НАПК разработало порядок очередности, согласно которому в первую очередь должны быть проверены декларации Президентов Украины, Премьер-министров, министров и заместителей министров.
Таким образом, декларации тех министров и заместителей министров, которые будут заполнены последними, проверять будут первыми. То же самое касается всех групп субъектов декларирования, которые указаны в порядке очередности: судей, руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, членов ВСП, депутатов и т.п.
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