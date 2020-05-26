В Украине официально более 21,5 тысячи заболевших коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 910 случаев;
Волынская область — 805 случаев;
Днепропетровская область — 895 случаев;
Донецкая область — 155 случаев;
Житомирская область — 647 случаев;
Закарпатская область — 1092 случая;
Запорожская область — 416 случаев;
Ивано-Франковская область — 1306 случаев;
Кировоградская область — 482 случая;
г. Киев — 2710 случаев;
Киевская область — 1458 случаев;
Львовская область — 1405 случаев;
Луганская область — 44 случая;
Николаевская область — 281 случай;
Одесская область — 842 случая;
Полтавская область — 267 случаев;
Ровенская область — 1475 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1124 случая;
Харьковская область — 930 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 370 случаев;
Черновицкая область — 3101 случай;
Черкасская область — 392 случая;
Черниговская область — 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.
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