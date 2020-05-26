В Украине официально более 21,5 тысячи заболевших коронавирусом

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 910 случаев;

Волынская область — 805 случаев;

Днепропетровская область — 895 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 647 случаев;

Закарпатская область — 1092 случая;

Запорожская область — 416 случаев;

Ивано-Франковская область — 1306 случаев;

Кировоградская область — 482 случая;

г. Киев — 2710 случаев;

Киевская область — 1458 случаев;

Львовская область — 1405 случаев;

Луганская область — 44 случая;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 842 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1475 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1124 случая;

Харьковская область — 930 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 370 случаев;

Черновицкая область — 3101 случай;

Черкасская область — 392 случая;

Черниговская область — 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.