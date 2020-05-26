Госдолг Украины вырос до $81,4 млрд

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн. Однако в долларовом эквиваленте вырос на 1,3% до $ 81,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что ключевым фактором влияния на госдолг традиционно были колебания на валютном рынке. По данным Нацбанка, ревальвация гривны по отношению к доллару США в апреле составила 4,04%.
Активность инвесторов была невысокой из-за пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики. Из четырех аукционов, запланированных Минфином, состоялся один: 28 апреля в госбюджет привлекли 9,8 млрд грн.
В министерстве утверждают, что благодаря достаточному запасу финансовой ликвидности, комфортно прошли период неблагоприятной конъюнктуры рынка, своевременно и в полном объеме выполнили финобязательства. В частности, 9,9 млрд грн направлены на погашение госдолга и 9 млрд грн на обслуживание.
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