Основным продавцом газа Украине стала Венгрия

После запуска объединенной точки и виртуального реверса природного газа из Венгрии с 1 мая это направление стало основным маршрутом поставок в Украину с долей почти 50% от общего объема импорта. Об этом сообщает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Фейсбук.
Он также сообщил, что сейчас импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн кубометров сутки.
Доля Словакии, которая до этого долгие годы лидировала в украинском импорте, сократилась до 34%. Словацкий Eustream все еще не предложил рынку новую услугу по транзиту газа в Украину из ЕС. Хотя собиралась сделать это в начале мая, отметил Макогон.
Доля Польши по импорту газа в Украину значительно выросла и составила 16%, причем виртуальным реверсом поставляется больше половины общего объема.
«Уверен, что после запуска виртуальной точки на границе Польша-Украина это направление станет еще более интересным, но все зависит от того, какой будет установлен тариф с польской стороны», — подчеркнул глава Оператора ГТС.
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