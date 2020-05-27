Нацбанк еще немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 27 мая, ослабил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,9029 грн за доллар против 26,8742 грн за доллар во вторник, 26 мая.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,5084 грн за евро против 29,3157 грн за евро днем ранее.