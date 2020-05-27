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В Украине зафиксировано 21905 случаев COVID-19

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В Украине зафиксировано 21905 случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.

Днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая — о 259 новых заболевших, 24 мая — о 406.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 252 человека, что на 113 меньше, чем днем ранее.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 932 случая;
Волынская область — 814 случаев;
Днепропетровская область — 905 случаев;
Донецкая область — 155 случаев;
Житомирская область — 660 случаев;
Закарпатская область — 1104 случая;
Запорожская область — 420 случаев;
Ивано-Франковская область — 1327 случаев;
Кировоградская область — 489 случаев;
г. Киев — 2739 случаев;
Киевская область — 1474 случая;
Львовская область — 1443 случая;
Луганская область — 45 случаев;
Николаевская область — 281 случай;
Одесская область — 853 случая;
Полтавская область — 267 случаев;
Ровенская область — 1514 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1126 случаев;
Харьковская область — 959 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 381 случай;
Черновицкая область — 3144 случая;
Черкасская область — 393 случая;
Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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