В Украине зафиксировано 21905 случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай.

Днем ранее сообщалось о 339 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 25 мая — о 259 новых заболевших, 24 мая — о 406.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 252 человека, что на 113 меньше, чем днем ранее.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 932 случая;

Волынская область — 814 случаев;

Днепропетровская область — 905 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 660 случаев;

Закарпатская область — 1104 случая;

Запорожская область — 420 случаев;

Ивано-Франковская область — 1327 случаев;

Кировоградская область — 489 случаев;

г. Киев — 2739 случаев;

Киевская область — 1474 случая;

Львовская область — 1443 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 853 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 1514 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1126 случаев;

Харьковская область — 959 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 381 случай;

Черновицкая область — 3144 случая;

Черкасская область — 393 случая;

Черниговская область — 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.