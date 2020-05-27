Меркель считает, что Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса

Германия по-прежнему находится в начале пандемии коронавируса, хотя ситуация и взята властями страны под контроль. Об этом, как передает ТАСС, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.

«Мы по-прежнему живем в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства», — сказала она. «Федеральные власти, разумеется, очень внимательно следят за ситуацией», — добавила Меркель. «То, что федеральные власти и земли во время кризиса работали вместе, в значительной мере содействовало нынешнему успеху в борьбе с кризисом», — заявила также канцлер.

По данным на среду, которые приводит Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии коронавирусом заразились 179 364 человека (плюс 362 по сравнению с сутками ранее), умерли 8 349 (плюс 47) пациентов, выздоровели 162 800 (примерно на 800 больше, чем днем ранее) человек.