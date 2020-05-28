Нацбанк еще больше ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 28 мая 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек – до 27,0002 грн за доллар против 26,9029 грн за доллар в среду, 27 мая.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7151 грн за евро против 29,5084 грн за евро накануне.