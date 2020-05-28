В Киеве количество инфицированных коронавирусом второй день меньше тех, кто выздоровел

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус зарегистрировали у 54 человек, 11 из которых — медработники. При этом, количество тех, кому удалось вылечиться, за последние сутки второй день подряд превышает количество заболевших, что указывает на положительную динамику.
Об этом на последнем брифинге заявил мэр Виталий Кличко.
«Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел, — когда за сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус победили 506 жителей города », - подчеркнул Кличко.
Отмечается, что всего в столице зафиксировано 2 793 случая инфицирования.
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