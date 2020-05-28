Приватбанк заявил о продлении кредитных каникул малому и среднему бизнесу

ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года «кредитные каникулы» для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, которые были введены с начала марта на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам «Кредитный лимит на счет» и «Кредитный лимит Предпринимательский», по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31.07.2020 года. Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

«Кредитные каникулы» введены ПриватБанком как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта. Также до конца июля банк отменил начислении штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.