МАУ рассчитывает после карантина в лучшем случае сохранить половину пассажиропотока

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» готовится к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов.

Планы по рестарту работы компании рассчитаны с учетом оптимистичного сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд из/в Украину с 15 июня 2020 года как украинцев, так и иностранцев. МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится на порядка 46% — до 1,9 млн. пассажиров (из которых 0,986 млн. уже перевезено с начала 2020-го до локдауна), сообщили Капиталу в пресс-службе компании.

На начальном этапе рестарта — до апреля 2021 года — перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы. На втором этапе — после нормализации траффика — восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов — ориентировочно с апреля 2021.

В начале восстановления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с дальнейшим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение относительно потребности расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия траффика и в зависимости от изменившейся конъюнктуры рынка — падения спроса на самолеты такого типа.

Для эффективной работы на изменившемся после пандемии авиарынке МАУ внедряет ряд изменений в базовый продукт. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, позволяющий пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.

Целевая модель авиакомпании — увеличить утилизацию флота и снизить удельные расходы, сохранив при этом значительный транзитный потенциал, сообщили в пресс-службе.

«В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена, — отметил президент МАУ Евгений Дыхне. — Сейчас менеджмент компании предпринимает все возможные меры по сокращению затрат и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель — сохранить компанию и ключевой персонал, в частности — летный. К огромному нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ».