Войти
«Укрзализныця» готова запустить с 1 июня 42 поезда
транспорт
«Укрзализныця» готова запустить с 1 июня 42 поезда
Киев откроет ТРЦ без развлекательных зон
столица
Киев откроет ТРЦ без развлекательных зон

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиа
RSS

МАУ рассчитывает после карантина в лучшем случае сохранить половину пассажиропотока

353
МАУ рассчитывает после карантина в лучшем случае сохранить половину пассажиропотока

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» готовится к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов.

Планы по рестарту работы компании рассчитаны с учетом оптимистичного сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд из/в Украину с 15 июня 2020 года как украинцев, так и иностранцев. МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится на порядка 46% — до 1,9 млн. пассажиров (из которых 0,986 млн. уже перевезено с начала 2020-го до локдауна), сообщили Капиталу в пресс-службе компании.

На начальном этапе рестарта — до апреля 2021 года — перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы. На втором этапе — после нормализации траффика — восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов — ориентировочно с апреля 2021.

В начале восстановления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с дальнейшим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение относительно потребности расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия траффика и в зависимости от изменившейся конъюнктуры рынка — падения спроса на самолеты такого типа.

Для эффективной работы на изменившемся после пандемии авиарынке МАУ внедряет ряд изменений в базовый продукт. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, позволяющий пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.

Читайте также: НАБУ расследует более 20 дел против «Укрзализныци»

Целевая модель авиакомпании — увеличить утилизацию флота и снизить удельные расходы, сохранив при этом значительный транзитный потенциал, сообщили в пресс-службе.

«В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена, — отметил президент МАУ Евгений Дыхне. — Сейчас менеджмент компании предпринимает все возможные меры по сокращению затрат и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель — сохранить компанию и ключевой персонал, в частности — летный. К огромному нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ».

МАУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 28 мая 2020
Среда, 27 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016