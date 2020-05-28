Трамп заявил о 100 тысячах умерших в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил соболезнования семьям умерших из-за коронавируса нового типа и назвал «печальным рубежом» превышение уровня в 100 тыс. числа смертей в результате пандемии в США.

«Мы только что достигли очень печального рубежа в 100 тыс. смертей по пандемии коронавируса. Я бы хотел выразить глубочайшие соболезнования всем семьям и друзьям скончавшихся», — написал американский лидер в Twitter.

Число умерших с коронавирусом в США превысило 100 тыс. в среду, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, число инфицированных в Соединенных Штатах достигло 1 699 933, умерли 100 467 человек.