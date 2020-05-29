Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 26,9059 грн за доллар против 27,0002 грн за доллар в четверг, 28 мая.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,6234 грн за евро против 29,7151 грн за евро днем ранее.