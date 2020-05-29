Минфин погасил выпуск облигаций внешнего госзайма на $1 млрд

Министерство финансов Украины 28 мая погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантии США на $1 млрд, сообщается на сайте министерства в пятницу.

«Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственного бюджета в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине», — отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Министерство напомнило, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% годовых. Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено в сентябре 2021 года.

«Минфин продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом, в том числе путем внедрения рациональной политики управления государственным долгом, укрепления отношений с инвесторами, привлечения международных инвесторов на внутренний рынок государственных облигаций и улучшения рейтингов Украины как заемщика», — отметило министерство, добавив, что по итогам 2019 года уровень госдолга к ВВП снизился до 44,3%.