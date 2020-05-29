Порошенко в очередной раз не явился на допросы в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР).

«Был нарушен порядок вручения повестки, а также нарушены сроки вызова на допрос после вручения повестки», — так пояснил журналистам неявку Порошенко его адвокат Игорь Головань. Он считает, что ГБР нарушило законодательство Украины при вызове на допрос, поэтому «граждане имеют право не выполнять незаконные требования».

ГБР вызвало Порошенко на пятницу для допроса в качестве свидетеля сразу по двум уголовным делам — о незаконной «прослушке» его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, а также по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Напомним, что Порошенко фигурирует уже в более чем десяти уголовных делах, в последние дни к ним прибавилось два новых. Так, Офис генерального прокурора начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

После этого, практически сразу, было возбуждено дело о незаконном ввозе Порошенко 43 ценных картин.