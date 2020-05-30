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В Украине 23 204 случая коронавирусной болезни COVID-19

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В Украине 23 204 случая коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 958 случаев;
Волынская область — 887 случаев;
Днепропетровская область — 933 случая;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 699 случаев;
Закарпатская область — 1171 случай;
Запорожская область — 440 случаев;
Ивано-Франковская область — 1379 случаев;
Кировоградская область — 506 случаев;
г. Киев — 2904 случая;
Киевская область — 1556 случаев;
Львовская область — 1619 случаев;
Луганская область — 46 случаев;
Николаевская область — 288 случаев;
Одесская область — 883 случая;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1680 случаев;
Сумская область — 168 случаев;
Тернопольская область — 1160 случаев;
Харьковская область — 1025 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 432 случая;
Черновицкая область — 3306 случаев;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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Мнения

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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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