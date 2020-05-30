Немецкие ученые хотят увидеть хотя бы фото фрагмента Библии Гутенберга из коллекции Медведчука

Немецкие ученые надеются, что народный депутат Украины Виктор Медведчук обнародует информацию об имеющемся у него фрагменте Библии Гутенберга и предоставит фото уникального памятника международным исследователям, сообщает медиакорпорация Deutsche Welle.

Как отмечает DW, Медведчук указал в декларации об имуществе «фрагмент Библии Гутенберга 1455 года».

Дело даже не в том, что одна страница Библии Гутенберга — первой в истории человечества печатной книги — сегодня стоит дороже, чем любой из 18 задекларированных автомобилей украинского депутата, а в том, что уже многие десятилетия исследование книг Гутенберга является отдельным научным направлением в истории мировой культуры, отмечает DW.

Руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при Университете имени Иоганна Гутенберга в Майнце профессор Штефан Фюссель (Stefan Füssel) рассказал DW, что из 180 экземпляров первой в истории человечества печатной книги сохранились лишь 49. Почти все экземпляры Библии Гутенберга сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Гёттингена. Таких книг обычно не найдешь на рынке антиквариата.

Последний раз 20 лет назад Библию Гутенберга продали на аукционе в Японии. Цена, по оценкам специалистов, достигла нескольких десятков миллионов долларов. Два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве, куда они были вывезены из Лейпцига в качестве трофеев после Второй мировой войны вместе с тремя тысячами других немецких старинных книг. Россия 70 лет молчала о судьбе этих уникальных экземпляров. В прошлом году Фюсселю удалось впервые воочию увидеть один из них, пишет DW.

Удастся ли вернуть эти экземпляры в Германию — вопрос к политикам, а для исследователя главное, что одна из этих книг уже оцифрована и доступна ученым со всего мира, отметил Фюссель. «Для нас не так важно, где хранится книга. Для нас важнее, что она хранится в хороших условиях, и сама книга — хотя бы и в цифровом формате — доступна для изучения», — подчеркнул профессор, напомнив, что после Второй мировой войны из Германии исчезли несколько экземпляров Библии Гутенберга, местонахождение которых отчасти до сих пор неизвестно.

Фюссель, как пишет DW. выразил надежду на то, что Медведчук обнародует информацию об имеющемся у него фрагменте Библии Гутенберга и предоставит фото международным исследователям, чтобы те могли определить, к какой именно книге относится этот фрагмент.

Науке до сих пор были известны 15 отдельных фрагментов по всему миру. Часть из них находится в библиотеках, часть — в частных коллекциях. За последнее десятилетие были найдены несколько фрагментов Библии Гутенберга. Например, в 2009 году в муниципальной библиотеке французского города Кольмар: несколько страниц были вложены в книгу 16 века, на которую веками не обращали внимания.

Исследователи не имеют понятия, какой именно фрагмент может быть у Медведчука. «Есть много вариантов. Мы пока не можем говорить ничего о возможном происхождении. Но одной фотографии будет достаточно, чтобы мы получили все ответы», — сказал DW один из ведущих исследователей книг Гутенберга Эрик Уайт из Принстонского университета.

Медведчук не ответил на многочисленные запросы DW, направленные в парламентскую приемную, пресс-службу его политического проекта «Украинский выбор» и лично его ассистенту по связям с прессой. Таким образом, вопрос о происхождении фрагмента первой печатной книги в его коллекции остается без ответа. Политик также не сообщил, готов ли предоставить фотографии своего экземпляра ученым, отмечает DW.

Украинские исследователи старинных книг, с которыми общалась DW, констатируют, что в Украине до сих пор фрагментов Библии Гутенберга не было. Согласно законодательству Украины любые старинные книги 15-18 века считаются национальным культурным достоянием, которое нельзя вывозить за пределы страны.