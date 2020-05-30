Мальта перехватила груз из России с ливийскими динарами

Правительство Мальты перехватило более $1 млрд контрафактной ливийской валюты, которая была напечатана российским Гознаком, говорится на сайте Госдепартамента.

Перехват партии ливийских динаров был осуществлен 26 мая, говорится в сообщении, в пересчете на американскую валюту мальтийские власти изъяли $1,1 млрд.

Заказ на печать контрафактных денег поступил от «нелегальной параллельной организации», непосредственно деньги напечатал Гознак РФ, сообщили в Госдепартаменте. «Центральный банк Ливии, основной офис которого находится в Триполи, — единственный легитимный центральный банк Ливии», — отмечается в сообщении Госдепа.

Также в Госдепартаменте отметили, что приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. В Вашингтоне подтвердили решимость сотрудничать с ООН и зарубежными партнерами для пресечения деятельности, которая подрывает суверенитет и стабильность Ливии.

Напомним, что для Ливии Москва печатает наличные с 2016 года, они предназначены для ливийского параллельного правительства во главе с его фактическим лидером, командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. В обеих частях Ливии действует свой центробанк, а валюта, которую печатает Гознак для администрации Хафтара, немного отличается от динаров, которые печатает для официального правительства британская фирма De La Rue.

В октябре 2019 года агентство Reuters сообщило со ссылкой на таможенные данные России, что страна увеличила поставки новых отпечатанных банкнот Ливии на восток страны. Так, с февраля по июнь Россия отправила почти 4,5 млрд динаров ($3,22 млрд по курсу на тот период) четырьмя партиями.

В Ливии продолжается гражданская война, которая началась после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране образовались два политических центра: признанное мировым сообществом Правительство национального согласия, во главе которого стоит Фаиз Саррадж, и восточное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке генерала Халифы Хафтара.