Кличко подтвердил намерение снова баллотироваться в мэры

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на пост городского головы столицы.

Об этом Кличко заявил в интервью Радио НВ.

«Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду участвовать в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации... Мы уже много сделали, но нам еще нужно много сделать, чтобы мы отвечали ключевым стандартам европейского города, это касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города», — сказал он.

Как отметил Кличко, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.

Он также сообщил, что партия «Удар» может пойти на местные выборы под новым брендом.

«Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда „Удар“. В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы», — сказал он.