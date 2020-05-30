Кличко подтвердил намерение снова баллотироваться в мэры

Действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на пост городского головы столицы.
Об этом Кличко заявил в интервью Радио НВ.
«Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду участвовать в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации... Мы уже много сделали, но нам еще нужно много сделать, чтобы мы отвечали ключевым стандартам европейского города, это касается и жизни, и отдыха, и внешнего вида города», — сказал он.
Как отметил Кличко, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.
Он также сообщил, что партия «Удар» может пойти на местные выборы под новым брендом.
«Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда „Удар“. В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы», — сказал он.
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