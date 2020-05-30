Число заболевших коронавирусом в Беларуси превысило 41 тысячу

По данным на субботу, в Беларуси зарегистрировано 41 тыс. 658 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны в субботу.
Прирост за последние сутки составил 894 человек.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 229 (на 29 мая — 224) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 30 мая выздоровели и выписаны 17 тыс. 964 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 29 мая — 17 тыс. 390).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 526 тыс. 559 тестов на коронавирусную инфекцию.
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