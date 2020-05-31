В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 30 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 81 человека до 2 985.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.
«За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирус в 81 человека. 11 из них — медики. На сегодня в столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — говорится в нем.
Заболели:
40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет
4 девочки от 2 до 8 лет.
31 мужчина от 19 до 86 лет.
6 мальчиков — трем из них по 1 году, другим — 2, 6 и 11 лет.
Тем временем, в больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки в столице 11 людей. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Днепровском районе — 25, в Деснянском и Дарницком — по 14 случаев.
«Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное — чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин», — заявил Кличко.
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