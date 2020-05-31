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В Испании в последний раз продлевают режим повышенной готовности

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В Испании в последний раз продлевают режим повышенной готовности

Правительство Испании намерено попросить у Конгресса депутата (нижняя палата парламента) в последний раз продлить действие режима повышенной готовности для сдерживания нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Кабмина страны Педро Санчес.

Пока действие режима, который позволил ограничить передвижение жителей по всей стране, было одобрено до 7 июня. «Мы не должны расслабляться, — отметил премьер. — Это требует последнего продления режима повышенной готовности на 15 дней». «Ответственность будет передана автономным сообществам, которые будут находиться на третьем (последнем — Ред.) этапе ослабления мер, введенных ранее из-за пандемии, — уточнил Санчес. — Правительство только будет регулировать передвижение населения».

В середине марта Совет министров одобрил введение на 15 дней режима повышенной готовности. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Парламент уже пять раз продлевал действие режима. При этом правительство утратило поддержку по данному вопросу главной оппозиционной политической силы страны — Народной партии.

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Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 239,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 125 пациентов умерли. При этом уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается. В связи с этим правительство королевства постепенно смягчает ограничения.

Испания, коронавирус
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