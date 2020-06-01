В Беларуси прошли пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов

31 мая в Минске, других крупных городах Беларуси и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщают местные СМИ.

В столице наиболее массовые акции прошли на площади перед Комаровским рынком. Подписи собирали члены инициативных групп нескольких потенциальных кандидатов в президенты: Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Козлова. К столам сборщиков подписей выстроились очереди, которые растянулись на километр.

По информации правозащитного центра «Весна», в разных городах были задержаны несколько десятков активистов, в том числе из незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии («Народная Грамада»). Часть их них впоследствии отпустили.

Позже в тот же день первый заместитель МВД Беларуси Геннадий Казакевич в эфире канала «Беларусь 1» заявил, что ситуация в стране накануне выборов «серьезно накаляется».

Пикеты прошли на фоне задержания 29 мая в Гродно мужа Светланы Тихановской, руководителя ее инициативной группы и автора YouTube-канала «Беларусь — страна для жизни» блогера Сергея Тихановского и нескольких его сторонников. Это произошло во время проведения пикета по сбору подписей. Как утверждает МВД, в ходе задержания пострадали два сотрудника ведомства. Милиция возбудила уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

По информации центра «Весна», были задержаны не менее 15 человек. Правозащитники заявили, что пикет проходил мирно, без нарушений общественного порядка, признали Тихановского политзаключенным и потребовали освободить задержанных.

Белорусский парламент назначил выборы главы государства на 9 августа.