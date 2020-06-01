Нацбанк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 1 июня, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 26,8685 грн за доллар против 26,9059 грн за доллар в пятницу, 29 мая.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9275 грн за евро против 29,6234 грн за евро днем ранее.