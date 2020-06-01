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В США в ходе протестов задержаны уже более 4 тысяч человек

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В США в ходе протестов задержаны уже более 4 тысяч человек

Американские власти за последние несколько дней задержали в ходе протестов около 4,1 тыс. человек. Такие оценки опубликовало в воскресенье агентство The Associated Press.

В частности, дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Чиара де Блазио была арестована минувшей ночью во время акции протеста, проходившей в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойде от рук полиции. Об этом сообщил в воскресенье вечером нью-йоркский телеканал NY1 со ссылкой на источники.

Как отмечает The Associated Press, указанным лицам, в частности, предъявили обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. В акциях протеста в США приняли участие уже десятки тысяч человек.

Агентство констатирует, что комендантский час введен в десятках городов США. В числе наиболее крупных из них Лос-Анджелес и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Атланта (штат Джорджия), Денвер (штат Колорадо) и Сиэтл (Вашингтон).

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Национальная гвардия была мобилизована в 15 штатах, а также в федеральном округе Колумбия. В поддержании правопорядка участвуют около 5 тыс. ее бойцов.

США, протесты
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