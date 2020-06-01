Войти
В Кабмине анонсировали возобновление авиасообщения
транспорт
В Кабмине анонсировали возобновление авиасообщения
Трамп заявил о планах пригласить на саммит G7 Россию
дружба народов
Трамп заявил о планах пригласить на саммит G7 Россию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине уже зафиксировано более 24 тысяч случаев COVID-19

308
В Украине уже зафиксировано более 24 тысяч случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1005 случаев;
Волынская область — 932 случая;
Днепропетровская область — 942 случая;
Донецкая область — 163 случая;
Житомирская область — 742 случая;
Закарпатская область — 1206 случаев;
Запорожская область — 447 случаев;
Ивано-Франковская область — 1420 случаев;
Кировоградская область — 514 случаев;
г. Киев — 3043 случая;
Киевская область — 1600 случаев;
Львовская область — 1700 случаев;
Луганская область — 47 случаев;
Николаевская область — 294 случая;
Одесская область — 896 случаев;
Полтавская область — 270 случаев;
Ровенская область — 1770 случаев;
Сумская область — 170 случаев;
Тернопольская область — 1176 случаев;
Харьковская область — 1083 случая;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 454 случая;
Черновицкая область — 3377 случаев;
Черкасская область — 406 случаев;
Черниговская область — 177 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Стало известно, когда начнет работать городская электричка

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 июня 2020
Воскресенье, 31 мая 2020
Суббота, 30 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016