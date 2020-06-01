Шмыгаль рассчитывает в этом году получить от МВФ два транша

Украина завершила переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении макрофинансирования по программе stand-by, а Совет директоров МВФ утвердил первый транш. При этом в текущем году ожидается два транша. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер напомнил, что новая программа сотрудничества с МВФ рассчитана на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в $ 5 млрд сроком на пять лет. Подписание договора ожидается 5 июня.

«Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит $1,9 млрд, на осень мы ожидаем — $1,6 млрд, в следующем году — $1,5 млрд», — уточнил премьер.

По словам Шмыгаля, программа сотрудничества с МВФ даст Украине возможность двигаться вперед в отношениях с международными партнерами.

Напомним, что программа standby рассчитана на 18 месяцев, за которые Украина может получить 5 млрд долларов кредитных средств несколькими траншами. Однако решение по каждому траншу будет согласовываться отдельно.