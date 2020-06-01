В РФ продолжают регистрировать более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878. Об этом сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, число выявленных за сутки случаев второй день подряд выше 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,2% против 2,3% днем ранее.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 3 394 человека, до 175 277. Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая.

Число летальных исходов после коронавируса выросло в РФ за сутки на 162 и составляет 4 855 человек. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 138 человек.