В РФ продолжают регистрировать более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878. Об этом сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, число выявленных за сутки случаев второй день подряд выше 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,2% против 2,3% днем ранее.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 3 394 человека, до 175 277. Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая.
Число летальных исходов после коронавируса выросло в РФ за сутки на 162 и составляет 4 855 человек. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 138 человек.
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