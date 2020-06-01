Парламент может рассмотреть программу действий правительства в четверг

Фракция «Слуга народа» предлагает Верховной Раде рассмотреть программу действий правительства в четверг, 4 июня, заявил первый заместитель председателя-фракции Александр Корниенко.

«Касательно программы правительства: мы предлагаем перенести ее рассмотрение на четверг, чтобы мы во вторник и среду подработали над законами и в четверг уже посвятить время голосованию за программу действий правительства», — заявил Корниенко в понедельник на заседании согласительного совета парламента, передает Интерфакс-Украина.

«Слуга народа» предлагает также отменить вечерние заседания Верховной Рады во вторник и четверг и сохранить режим работы до 15:00 в эти дни, а график работы в среду оставить неизменным для того, чтобы депутаты могли поработать в комитетах.

«Если такое предложение получит поддержку, я бы попросил регламентный комитет помочь нам с организацией этого предложения», — добавил первый заместитель председателя фракции.