Войти
Шмыгаль рассчитывает в этом году получить от МВФ два транша
официально
Шмыгаль рассчитывает в этом году получить от МВФ два транша
В Кабмине анонсировали возобновление авиасообщения
транспорт
В Кабмине анонсировали возобновление авиасообщения

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский назначил себя главным борцом с коррупцией

381
Зеленский назначил себя главным борцом с коррупцией

Главой Национального совета по вопросам антикоррупционной политики будет теперь президент Украины Владимир Зеленский, а его заместителем — руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Это предусмотрено указом президента от 1 июня 2020 года, который вносит изменения в положение о данном органе, утвержденное 14 октября 2014 года, сообщается на официальном сайте главы государства.

Зеленский утвердил состав Национального антикоррупционного совета, в который вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, глава СБУ Иван Баканов, директора НАБУ Артем Сытник, замдиректора ГБР Александр Соколов, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, министр финансов Сергей Марченко, заместители главы Офиса президента Роман Машовец и Андрей Смирнов, замдиректора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Игорь Муратов, глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, первый замглавы ГФС Сергей Солодченко, внештатный советник главы ОП Игорь Уманский.

По согласию — генеральный прокурор Ирина Венедиктова, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, исполнительный директор «Трансперенси Інтернешнл Украина» Андрей Боровик, президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, глава комитета Верховной Рады по правовой политики Андрей Костин, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский и замглавы этого комитета Сергей Ионушас, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и замглавы этого комитета Галина Янченко, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки, директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк.

Читайте также: После снятия карантина в Украине начала расти кривая заболеваемости COVID-19

В работе Нацсовета по антикоррупционной политике могут принимать участие по согласию такие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн — ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине, Гарт Виллис — член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID), Назар Гром — специалист по законодательному процессу и антикоррупционной политике ПРООН в Украине, Андрей Кухарук — эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Эка Ткешелашвили — председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), Лоуренс Хелд — руководитель проекта «Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине «Взаимодействие» (SACCI), Стефани Холмс — начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Украине.

коррупция, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 июня 2020
Воскресенье, 31 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016