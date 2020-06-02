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В Украине за сутки 328 новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки 328 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1029 случаев;
Волынская область — 942 случая;
Днепропетровская область — 943 случая;
Донецкая область — 164 случая;
Житомирская область — 776 случаев;
Закарпатская область — 1216 случаев;
Запорожская область — 450 случаев;
Ивано-Франковская область — 1442 случая;
Кировоградская область — 516 случаев;
г. Киев — 3071 случай;
Киевская область — 1623 случая;
Львовская область — 1734 случая;
Луганская область — 47 случаев;
Николаевская область — 294 случая;
Одесская область — 896 случаев;
Полтавская область — 271 случай;
Ровенская область — 1823 случая;
Сумская область — 173 случая;
Тернопольская область — 1180 случаев;
Харьковская область — 1105 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 458 случаев;
Черновицкая область — 3410 случаев;
Черкасская область — 411 случаев;
Черниговская область — 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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Мнения

Павел Вернивский
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экономист

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Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

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Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
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