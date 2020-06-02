В Украине за сутки 328 новых случаев COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1029 случаев;

Волынская область — 942 случая;

Днепропетровская область — 943 случая;

Донецкая область — 164 случая;

Житомирская область — 776 случаев;

Закарпатская область — 1216 случаев;

Запорожская область — 450 случаев;

Ивано-Франковская область — 1442 случая;

Кировоградская область — 516 случаев;

г. Киев — 3071 случай;

Киевская область — 1623 случая;

Львовская область — 1734 случая;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 294 случая;

Одесская область — 896 случаев;

Полтавская область — 271 случай;

Ровенская область — 1823 случая;

Сумская область — 173 случая;

Тернопольская область — 1180 случаев;

Харьковская область — 1105 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 458 случаев;

Черновицкая область — 3410 случаев;

Черкасская область — 411 случаев;

Черниговская область — 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 июня 2020 в Центр поступило 749 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 60 088 сообщений о подозрении на COVID-19.