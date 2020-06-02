Рада поменяла режим своей работы

Верховная Рада проголосовала за изменения режима своей работы во вторник и четверг, отметив вечерние пленарные заседания и продлив дневные до 15:00.
Как передает «Интерфакс-Украина», за данное решение проголосовал 321 народный депутат.
Согласно принятым изменениям, на данной пленарной неделе во вторник и четверг будет отменено вечернее заседания Верховной Рады, а утреннее продлено на 1 час — до 15:00. Кроме того, в пятницу вместо темы «Разное», будет продолжено время для оглашения депутатских запросов, чтобы они могли быть направлены в соответствующие органы.
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