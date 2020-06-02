Цена нефти Brent вернулась к мартовским максимумам

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,27%, до $39,02 за баррель по состоянию на 11:27 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле поднялся на 1,04%, до $35,8 за баррель.

Цены на нефть укорили рост после сообщения о том, что страны ОПЕК+ близки к договоренности продлить текущие рекордные ограничения по добыче еще на два месяца. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.