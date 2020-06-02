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Зеленский считает, что Украина справилась с первой волной пандемии

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Зеленский считает, что Украина справилась с первой волной пандемии

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине удалось справиться с первой волной пандемии коронавируса.

Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании относительно противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

«Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы детально и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым», — сказал Зеленский.

Ему доложили о том, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме Львовской, Ровенской и Черновицкой. Почти везде состоялся переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

На совещании также было отмечено, что после начала введения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели — 328.

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Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Осуществляются поставки крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.

Как сообщалось, по состоянию на 2 июня в Украине подтверждены 24 340 случаев COVID-19. Выздоровели 10 078 пациентов, 727 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждены 328 случаев.

Владимир Зеленский, коронавирус
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