Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 3 июня 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки – до 26,7955 грн за доллар против 26,8181 грн за доллар во вторник, 2 июня.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9185 грн за евро против 29,8043 грн за евро накануне.