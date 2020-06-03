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Цена нефти Brent поднялась выше $40

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Цена нефти Brent поднялась выше $40

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $40,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз нефть этого сорта стоила больше $40 за баррель 6 марта, когда страны ОПЕК+ на встрече в Вене не смогли договориться о продлении ограничений добычи нефти.

На следующий торговый день нефтяные котировки обвалились на этих новостях до $33 за баррель. Такого сильного падения цен за один день в истории еще не случалось.

Эффект пандемии коронавируса тогда только усугубил ситуацию на рынке: цены нефти в апреле этого года впервые за 20 лет опускались до $22 за баррель на фоне сокращения потребления топлива в мире. Впрочем, с середины месяца котировки начали восстанавливаться после того, как страны ОПЕК+ возобновили договоренности и предприняли сильнейшее в истории сокращение добычи нефти.

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В мае-июне они согласованно уберут с рынка 9,7 млн баррелей в сутки. Более того, по данным источников, министры альянса договариваются о продлении этого уровня сокращения и после июня, тогда как ранее собирались немного ослабить ограничения. По мнению наблюдателей, нефть дорожает, в том числе, на этих новостях.

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